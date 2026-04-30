Трагедија која со години ја носи во себе: Емина била скршена по загубата на бебето – „Плодот не беше во ред“

Пејачката Емина Јаховиќ еднаш откри помалку познати детали од нејзиниот приватен живот и зборуваше за тешките моменти низ кои поминала.

Како што раскажа, пред 16 години доживеала голема загуба, кога го изгубила своето бебе.

– Завршував некои обврски во Белград и дури не знаев дека сум во друга состојба. Дознав дека сум бремена дури кога се вратив во Истанбул – прво рече таа, а потоа додаде:

– Нешто не беше во ред со фетусот и го изгубив бебето. Ако се случи тоа, би сакала да родам уште едно дете и би сакала да биде девојче – призна Емина.

Потоа се осврна на разводот од турскиот пејач Мустафа Сандал, признавајќи дека нејзиното семејство не ја поддржува таа одлука, и бурно реагирале на веста за пропаѓањето на бракот.

– Мајката Сенија и сестрата Сабина беа особено против тоа. Мама навистина го сакаше и добро се сложуваа. Во некои моменти ми се чинеше дека го сака повеќе од мене – рече пејачката во емисијата „Балканска улица“.

Двајцата се разведоа пред седум години, а пејачката наводно повторно го тужела својот поранешен сопруг.

Според медиумите во Турција, тој потоа се обврзал да им купи на пејачката и нејзините деца стан во Србија, како и да плаќа алиментација, но наводно тоа не го сторил.

Според истите извори, пејачката поднела нова тужба тврдејќи дека нејзиниот поранешен сопруг не ги исполнил обврските дефинирани во договорот за развод.

Тие обврски вклучуваат доцнење во исплатата на алиментацијата, како и одбивање да обезбеди автомобил за неа и децата кога им е потребен.

Турските медиуми објавија и дополнителни детали од договорот од 2018 година, според кој е договорено таа да го добие старателството над децата, додека таа има право на два милиони долари од продажбата на заедничката куќа во Бејкоз, со дополнителни 500.000 долари наменети за образование на децата.

Мустафа, исто така, се обврзал да купи стан во Србија и редовно да плаќа алиментација. Како што тврди пејачката, тие обврски не се исполнети.

Неодамна, поранешните сопружници повторно се сретнаа во судот во Истанбул.

Изворот наведува дека Емина истакнала дека била принудена да ја покрене постапката, бидејќи неговите неплатени плаќања и непочитувањето на договорот ја направиле правната постапка неизбежна, напиша Курир.рс

