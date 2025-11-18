„Моите фустани ги носеа жени во Гранд“: Лепа Брена голем дел од гардеробата им ја подарила на колешките

Пејачката Лепа Брена се потсети на периодот кога бил основан Гранд и откри дека еднаш им ја дала својата гардероба на пејачките за нивните појавувања во емисии.

Брена, чија понуда да биде заштитно лице на нејзиниот бренд ја одби Александра Пријовиќ, зад себе има безброј концерти и турнеи, а е позната и по своите необични комбинации.

Како што признала, има премногу облека што не ја носи, а голем дел од неа им ја подарила на колегите.

– Цел кат од мојата професионална гардероба се натрупа. Морам да кажам дека, покрај мојата приватна гардероба, ја подарувам и мојата концертна гардероба, уште од основањето на Гранд во 1998 година. Ги подарував моите пејачки костуми на пејачките, додека приватната гардероба ја носеа жените од Гранд. Истото важи и за чевлите. Сега имам сериозен проблем. Имам план да го решам – ќе подарам нешто, а можно е да се организира аукција за деца на кои им е потребна помош- изјави таа за К1.

foto: printscreen/instgaram