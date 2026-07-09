По итната операција ненадејно почина пејачката Бони Тајлер

Пејачката на хитот „Total Eclipse Of The Heart“, Бони Тајлер, почина на 75-годишна возраст, се наведува во соопштение објавено на нејзината веб-страница.

Велшката поп-ѕвезда, чие вистинско име е Гејнор Хопкинс, почина само неколку месеци откако беше лекувана на интензивна нега, каде што беше ставена во индуцирана кома по итна операција на цревата, пренесе ДПА.

Во соопштението објавено на официјалната веб-страница на пејачката, нејзиното семејство наведе: „Семејството и тимот на Бони со скршени срца објавуваат дека Бони неочекувано почина синоќа во болница во Португалија, како резултат на болеста од која се лекуваше. Во текот на денот ќе излеземе со дополнително соопштение, но засега бараме приватност за да се соочиме со оваа трагедија“.

Во мај беше објавено дека пејачката била пренесена во болница во близина на нејзиниот дом во Фаро поради итна операција.

Тајлер летово требаше да настапи на фестивалот „Саншајн“ (Sunshine Festival) во Ворчестер, како и на неколку други европски локации, а имаше закажано и настап во арената „Утилита“ (Utilita Arena) во Кардиф за 17 декември.

Пејачката стекна меѓународна слава во 1980-тите со објавувањето на нејзиниот хит-сингл „Total Eclipse Of The Heart“, кој се искачи на врвот на топ-листите во Велика Британија и САД.

Препознатлива по својот рапав глас, Тајлер во текот на годините објави и многу други хитови, меѓу кои „Holding Out For A Hero“, „It’s A Heartache“ и „If You Were A Woman (And I Was A Man)“.

Таа го претставуваше Обединетото Кралство на Изборот за песна на Евровизија во 2013 година во Малме, Шведска, со песната „Believe In Me“, каде што го зазеде 19-то место.

Во 2023 година, таа беше одликувана со орден МБЕ (MBE) за нејзините заслуги во музиката.

фото:Instagram printscreen/ bonnietylerofficial