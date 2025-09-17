Пејачката без горниот дел од костимот за капење: Се соблече на море, а впечатливиот задник ги привлече сите погледи

Пејачката Барбара Бобак објави фотографии во костим за капење и се пофали со својата фигура.

По завршувањето на летната сезона, Барбара Бобак одлучи да оди на заслужен одмор, па ги спакува куферите и отпатува во Грција.

Таа објави заводливи фотографии од плажа кои никого не оставија рамнодушен.

Имено, Барбара позираше во минијатурно бикини кое ги истакнуваше нејзините гради, но и нејзиниот тесен струк, кој е резултат на напорен, секојдневен тренинг.

Сепак, една фотографија го привлече вниманието на сите. Пејачката позираше на гума во форма на крофна, гола.

Нејзиниот голем, извајан задник беше во преден план, како и тетоважата што и го покрива целиот грб.

Foto: Instagram printscreen/barbara.bobak