Овие модели на комуникација можат да ви го оштетат бракот или врската

Експертите за врски имаат идентификувано неколку обрасци на комуникација што можат да му наштетат на вашиот брак или на романтичната врска.

Според експертите, најсилните показатели за нарушување на врската се критиката, презирот, дефанзивниот став и емоционалното повлекување. Сепак, препознавањето на овие однесувања не го решава секој проблем, ниту пак ја објаснува причината за нивното појавување.

Наместо тоа, овие однесувања служат како предупредувачки знаци кои укажуваат на подлабоки проблеми; тие треба да се решаваат преку појасна комуникација, емоционална регулација, индивидуална терапија или терапија за парови.

„Тоа е алатка за препознавање обрасци, а не пресуда за вашата врска. Самиот факт што ги забележувате не значи дека вашата врска е осудена на пропаст; напротив, тоа значи дека е време да се работи на комуникацијата и на обрасците на однесување пред да се натрупаат негативните чувства еден кон друг“, наведуваат експертите.

Тие исто така нагласуваат дека оваа рамка, всушност, претставува можност за личен развој и за поправање на односот, пренесува HuffPost.

Доколку парот ги препознае овие однесувања, може да ги замени со позитивни – конкретно, со преземање одговорност наместо дефанзивен став, со вклученост наместо повлекување и со почит наместо презир.

извор:попара.мк

фото:Magnific