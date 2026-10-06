Зошто седмата година е пресвртница? Вистина што многу брачни парови ја сфаќаат предоцна

Брачните кризи често се јавуваат по седумгодишниот период, најчесто како последица на стари навики на кои партнерите не успеале да се прилагодат во услови на променети животни околности.

Изразот „криза на седмата година“ со децении се користи за да се опише критична пресвртница во долгорочните врски и браковите.

Сепак, психолозите нагласуваат дека не постои одреден датум или универзална временска одредница што го означува моментот кога врските почнуваат да пукаат. Кај некои парови овој период на преиспитување започнува порано, кај други многу подоцна, додека некои ги надминуваат овие кризни фази без поголеми потреси.

Во суштина, проблемот обично не е во тоа што партнерите престанале да се сакаат, туку во природната трансформација на врската за која многумина се неподготвени.

Промена на приоритетите и секојдневната рутина

По години заеднички живот, почетната занесеност и страст природно отстапуваат место на реалноста. Во преден план доаѓаат практичните обврски: грижата за децата, отплатата на кредити, притисокот на работа, здравствените предизвици и домашните работи.

Партнерот, кој некогаш бил извор на возбуда и бегство од секојдневната рутина, станува личност со која договарате купување намирници, плаќање сметки и возење на децата на воннаставни активности. Во тој момент, бракот престанува да се потпира исклучиво на емоциите и бара свесно прилагодување кон новите животни околности.

Луѓето се менуваат, но правилата остануваат исти

Една од главните причини за оддалечувањето е фактот дека поединците се менуваат низ годините – како и нивните ставови, карактер, потреби и амбиции. Сепак, бракот често продолжува да функционира врз основа на неизречени правила воспоставени уште на самиот почеток на врската.

Кога партнерите се менуваат, а врската не успева да чекори во чекор со таа трансформација, се јавува чувство дека „ова веќе не е истата личност“. Сепак, решението не лежи во обидот да се вратиме на она како што било порано, туку во редефинирање на правилата, меѓусебно запознавање од почеток и усогласување на она што двајцата партнери го сакаат и очекуваат денес.

извор:попара.мк

фото:Freepik