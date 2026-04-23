Ова е вистината за образованието на Цеца Ражнатовиќ

Пејачката Светлана Ражнатовиќ пораснала во градот Житораѓа, каде што учела основно и средно училиште.

Иако е присутна на јавната сцена со децении, малкумина од обожавателите на Цеца знаат од кое училиште дипломирала.

Директорот на средното училиште во кое учела еднаш проговорил за медиумите и открил каква била во тој период од својот живот.

– Средното училиште во Житоража пред неколку години го прослави својот 40-годишен јубилеј, а во тој период произвело многу познати и успешни луѓе. Меѓу другите за кои сите знаеме, за кои сите слушнале е и Светлана Ражнатовиќ – истакна тој, а потоа додаде:

– Во тој период кога Цеца одела на училиште, студирала два смера, имено земјоделскиот смер со отсек ветеринарен техничар, кој исто така го посетувала. Самиот директор, како и многу мештани, ја паметат од тие училишни денови и велат дека била примерна ученичка.

– Средното и основното училиште делат двор, толку многу ја паметиме, мојата генерација, ја гледавме во дворот за време на часовите по физичко воспитување и по тоа ја паметиме. Секако, ги паметиме и приказните на постарите професори за тоа каква ученичка била. Со оглед на тоа што нејзината мајка била и просветна работничка, таа била воспитана во тој дух, колку што знам, била примерна ученичка – истакна тогаш директорот на училиштето за Блиц.рс

фото:Instagram printscreen/cecaraznatovic