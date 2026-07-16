Од ретката „Ермес“ чанта на Халанд до розовите копачки: Највпечатливите модни моменти на Светското првенство 2026

Светското првенство е вистинско изобилство за секој љубител на спортот. Тука се бескрајните дебати за составите, неочекуваните резултати, новите херои и спектакуларните фудбалски потези.

Но, ништо помалку впечатлива не беше ниту модата.

Мундијалот 2026 донесе цела низа стилски моменти – од елегантните костуми на репрезентацијата на ДР Конго и ретките дизајнерски парчиња на Ерлинг Халанд, до розовите копачки што ги носеа голем број фудбалери.

Гламурозното пристигнување на ДР Конго

Пласманот на ДР Конго на првото Светско првенство по 1974 година беше историски момент, а фудбалерите пристигнаа во навистина впечатлив стил.

Нивните костуми ги дизајнираше Алвин Џуниор Мак, стилист со конгоанско потекло кој пораснал во Франција. Елегантните двојно закопчани костуми беа збогатени со брошеви во форма на леопард, украсени со светкави камчиња, како и со детали со животински принт.

Со тоа, фудбалерите им оддадоа почит на легендарните „Леопарди“ кои настапуваа на Мундијалот пред повеќе од половина век.

Ултраретката „Ермес“ чанта на Ерлинг Халанд

Ерлинг Халанд одамна е познат не само по головите, туку и по својот препознатлив стил.

Норвешкиот напаѓач беше забележан со исклучително ретка патна чанта „Hermès Haut à Courroies 50“, еден од најголемите и најпосакувани модели на француската модна куќа.

Станува збор за реткото издание „Endless Road“, украсено со шарени илустрации инспирирани од пејзажите на уметникот Дејвид Хокни.

View this post on Instagram A post shared by HIGHSTREETVISION (@highstreetvision)

Ретро тренерките на Јапонија

Јапонија уште еднаш покажа дека совршено го владее спојот меѓу спортот и уличната мода.

Репрезентативците носеа ретро тренерки на „Адидас“, инспирирани од стилот на осумдесеттите години. Највпечатлив детал беше стариот амблем на Јапонската фудбалска федерација, кој им даваше посебен винтиџ карактер.

Копачките на Букајо Сака што ја менуваат бојата

Букајо Сака најде начин да ја спои фудбалската опрема со високата мода.

Англискиот репрезентативец носеше специјално издание на копачките „New Balance Furon Elite FG V9“, изработени во соработка со „Stone Island“.

Благодарение на термореактивната технологија, бојата на горниот дел од копачките се менуваше во зависност од топлината и активноста на фудбалерот на теренот.

Јакната на Фјучр на отворањето

Раперот Фјучр настапи на церемонијата на отворањето со хитот „Like That“, но вниманието го привлече и со својата впечатлива јакна од „Луј Витон“.

Луксузното парче беше еден од оние неочекувани споеви меѓу музиката, модата и фудбалот што може да ги понуди само настан од големината на Светското првенство.

Заштитната маска на Џед Спенс

Џед Спенс настапуваше со скршена вилица, но и медицинската заштита успеа да ја претвори во стилски детал.

Неговата специјално изработена карбонска заштита ги опфаќаше брадата, главата и вратот, а беше украсена со неговите иницијали и бројот на дресот во златна боја.

Изгледаше како дел од костим за научнофантастичен филм.

View this post on Instagram A post shared by Seganana Seganana (@seganana_sa)

Впечатливата афро фризура на Тахит Чонг

Курасао стана една од најсимпатичните репрезентации на првенството, а Тахит Чонг беше еден од најпрепознатливите фудбалери.

Неговата огромна кадрава фризура потсети на легендарниот Карлос Валдерама и беше невозможно да остане незабележана при секој негов спринт покрај аут-линијата.

View this post on Instagram A post shared by Tahith Chong (@tahithchong)

Винтиџ дресот на Германија

Дресот на Германија предизвика големо внимание уште при официјалното претставување.

Инспириран е од култниот модел од Светското првенство во Италија во 1990 година, кога германската репрезентација предводена од Франц Бекенбауер ја освои светската титула.

„Адидас“ одигра на картата на носталгијата – и целосно погоди.

View this post on Instagram A post shared by RB Leipzig (@rbleipzig)

Шкотската модна инвазија во Бостон

Навивачите на Шкотска повторно покажаа дека се меѓу највпечатливите и најзабавните на светската сцена.

Низ улиците на Бостон можеше да се види вистинско море од килтови, знамиња и репрезентативни дресови. Шкотите можеби не го остварија најдобриот резултат, но нивните навивачи уште еднаш оставија силен впечаток.

Елегантниот блејзер на Сергеј Барбарез

Селекторот на Босна и Херцеговина, Сергеј Барбарез, се издвои од повеќето тренери кои најчесто носеа спортска опрема.

Тој се појави во елегантен двојно закопчан блејзер со совршен крој, а копчињата беа украсени со цветот крин од поранешното знаме на Босна и Херцеговина.

Модна порака до останатите селектори: време е тренерките да отстапат место за вистински костум.

Џексон Ирвајн привлече внимание

Австралискиот репрезентативец Џексон Ирвајн се појави со необична комбинација од мали обетки, платинесто руса коса собрана во опавче и густи, беспрекорно обликувани мустаќи.

Неговиот изглед брзо стана една од темите на социјалните мрежи.

Розови копачки насекаде

Секое Светско првенство има моден детал по кој останува запаметено.

Во 1990 година тоа беше фризурата на Роберто Баџо, во 2010 година топката „Џабулани“, а во 2026 година тоа несомнено се розовите копачки.

Голем број фудбалери од „Најк“, „Адидас“ и „Њу Баланс“ избраа неонски розови модели, најверојатно затоа што се исклучително видливи на теренот.

И навистина – невозможно беше да не се забележат.

Старите копачки на Мајкл Олисе

Додека повеќето фудбалери ги следеа најновите трендови, Мајкл Олисе остана верен на своите омилени „Nike Hypervenom Phantom III“.

Моделот веќе со години не се произведува, но францускиот репрезентативец редовно ги вади старите парови наместо да се префрли на најновите дизајни.

Тоа веќе стана негов личен заштитен знак.

Најдречливата портокалова боја на Холандија

Дресот на Холандија беше толку интензивно портокалов што на моменти изгледаше како фудбалерите да светат на теренот.

За време на натпреварот против Јапонија, движењето на холандските играчи низ телевизискиот екран потсетуваше на огнени топки.

View this post on Instagram A post shared by Virgil (@virgilvandijk)

Кошулата на Маурисио Покетино

По победата на САД над Австралија, Вејн Руни повеќе се интересираше за облеката на Маурисио Покетино отколку за неговата тактика.

Американскиот селектор носеше темносина кошула-јакна и соодветни панталони од „Хуго Бос“.

„Погледнете го Покетино! Го обожавам неговиот стил. Ако некој го има неговиот број, нека ми го даде. Сакам да знам каде се облекува“, се пошегува Руни.

Тројниот „хет-трик“ на Меси со часовници

Лионел Меси пристигна на Мундијалот со веќе остварен „хет-трик“ – но не со голови, туку со часовници „Ролекс“.

Пред почетокот на турнирот беше забележан со три различни луксузни модели: „Oyster Perpetual 36“ со шарен поп-арт бројчаник, „Day-Date 40“ од розово злато со бројчаник „Wimbledon“ и „Day-Date 36“ од бело злато, украсен со сафири.

Додека многу фудбалери ги оставаат најдобрите модни парчиња за големата сцена, Меси со својот стил започна уште пред првиот судиски свиреж.