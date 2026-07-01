НУ Камерен Оркестар на Битола со „Вечер на романтични серенади“ на „Скопско Лето“

НУ Камерен Оркестар на Битола настапува во рамки на фестивалската програма на „Скопско Лето“ со концертот „Вечер на романтични серенади“, проект кој веќе има своја успешна приказна.

Имено, истиот овој концерт во март годинава свечено ја отвори концертната сезона на оркестарот, поставувајќи високи уметнички стандарди и добивајќи исклучително позитивен одѕив од публиката и стручната јавност. Поради големиот интерес и бројните барања за негово повторно изведување, оркестарот одлучи да го вклучи во програмата на едно од најзначајните летни културни случувања во Скопје – „Скопско Лето“.

Под уметничко водство на диригентот Владимир Димовски, концертот претставува внимателно обликувано музичко патување низ богатството на романтизмот. Програмата е составена од избрани дела кои ја истакнуваат суштината на овој стилски период – длабока емоционалност, интимна лирика и драмска експресија, претставени преку музички јазик кој останува близок и разбирлив за современата публика. „Вечер на романтични серенади“ се издвојува како во која секоја нота носи приказна, а секој музички момент гради силна емотивна врска со слушателите.

Со ова гостување, НУ Камерен Оркестар на Битола уште еднаш ја потврдува својата позиција како еден од најактивните и најрепрезентативни камерни ансамбли во државата, со јасна уметничка визија и континуирана посветеност кон градење квалитетни концертни програми.

Настапот на „Скопско Лето“ претставува и значајна потврда за препознатливоста на оркестарот надвор од Битола, како и за растечката потреба на публиката да се враќа кон внимателно креирани и емотивно силни концертни доживувања.

Со ова повторно изведување, оркестарот не само што одговара на интересот на публиката, туку и ја продолжува приказната на еден концерт кој веќе се издвојува како препознатлив уметнички проект во својата сезона – проект кој живее и надвор од својот првичен премиерен контекст.

Карти во продажба по цена од 400 денари на https://www.karti.com.mk/eTickets/TicketList.aspx?pEventID=7771.