НУ Камерен оркестар на Битола одбележува три години постоење со концертна вечер во Офицерски дом

По повод 3-годишнината од своето постоење, НУ Камерен оркестар на Битола ќе одржи свечен концерт со кој ќе го одбележи својот досегашен уметнички пат, развој и значајно присуство на македонската музичка сцена.

Во изминатите три години, оркестарот реализираше повеќе од 30 концерти, настапуваше на значајни сцени низ Македонија и гостуваше во повеќе градови низ државата, создавајќи препознатлив уметнички израз и силна врска со публиката.

Покрај настапите во Македонија, оркестарот го прошири своето претставување и надвор од земјата, со гостувања во Виена и Рим, потврдувајќи дека неговатауметничка вредност е препознаена и надвор од домашната културна сцена.

Концертот по повод годишнината е замислен како стилско музичко патување низ европскиот музички модернизам, неокласицизмот, фолклорните инспирации и

камерната елеганција. Програмата обединува дела од Клод Дебиси, Питер Ворлок, Ралф Вон Вилијамс, Бела Барток, Едвард Елгар, Гија Канчели и Петер Хејдрих, создавајќи богато заокружен звучен свет во кој доминираат бојата, суптилноста, виртуозноста и поетската длабочина на камерниот ансамбл.

Програмата ќе биде изведена во два дела. Во првиот дел, публиката ќе има можност да ги слушне Прелудите VI и VIII од Клод Дебиси, во оркестрација на Б. Цанев за гудачки оркестар, како и „Capriol Suite“ од Питер Ворлок — дело инспирирано од ренесансната музика, составено од пет танци со различен карактер и ритмичка живост. Првиот дел продолжува со лирската „Fantasia on Greensleeves“ од Ралф Вон Вилијамс, напишана за гудачи, харфа и две флејти, а се заокружува со „Romanian Folk Dances“ Sz. 68 од Бела Барток — дело што ја носи живоста, темпераментот и автентичноста на фолклорниот музички јазик.

Во вториот дел, концертот продолжува со Серенадата за гудачи од Едвард Елгар, едно од неговите најпоетични камерни дела, составено од три става: Allegro piacevole, Larghetto и Allegretto. Потоа следи „A Little Daneliade“ од Гија Канчели, дело за виолина, пијано, гудачи и перкусии ad libitum, во кое се препознаваат транспарентноста, тишината и чувствителната драматургија карактеристична за грузискиот композитор.

Јубилејниот карактер на вечерта ќе биде дополнително истакнат со „Happy Birthday Variations“ од Петер Хејдрих, каде познатата роденденска тема е претставена низ различни стилски варијации, како духовит и симболичен завршеток на програмата.

Овој концерт претставува повеќе од одбележување на годишнина. Тој е приказна за три години посветена работа, бројни концертни сцени, публика, меѓународни претставувања и континуиран развој на една национална културна институција која за краток период успеа да заземе значајно место во музичкиот живот во Македонија.

Влезници во продажба на yournextevent.info – https://yournextevent.info/event.php?id=254 и во Тобако Димпо во Битола.