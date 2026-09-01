Нивес Целзиус со необична објава повторно го привлече вниманието на јавноста

Пејачката Нивес Целзиус повторно успеа да ја разбранува јавноста – овојпат со навидум едноставна фотографија, која за рекордно време привлече огромно внимание од нејзините следбеници.

Атрактивната Нивес одамна ја има навикнато публиката на провокативни изданија и смели појавувања на социјалните мрежи. Нејзиниот изглед со години е тема на коментари, а пејачката вешто го одржува интересот на јавноста со објави кои не поминуваат незабележано.

Овојпат во прв план стави детаљ кој ретко се наоѓа во фокусот – нејзините стапала. Таа се пофали со свеж маникир и педикир, но токму негуваните стапала го украдоа целото внимание. Фотографијата за кратко време предизвика лавина реакции, а коментарите непрекинато се редеа.

Очекувано, објавата особено привлече внимание кај луѓе со специфичен фетиш, па под фотографијата можеа да се прочитаат бројни, често и многу директни коментари и понуди. Сепак, Нивес остана доследна на себе – не се огласуваше ниту реагираше на провокациите, со што уште еднаш покажа дека знае да ја одржува границата меѓу провокативноста и дистанцата.

И додека нејзините објави редовно се коментираат и споделуваат, интересот за нејзиниот приватен живот не стивнува. Особено и денес се зборува за нејзиниот брак со хрватскиот фудбалер Дино Дрпиќ, за кој таа отворено пишуваше во својата книга „Гола вистина“.

Foto: printscreen/Instagram/nivescelsius