„Не сакам природно да стареам“ – Јами проговори за негативните искувства од естетските корекции

Јасна Миленковиќ Јами неодамна коментираше за својот физички изглед, се осврна и на естетските барања, и призна дека е белградско заморче и дека разни „доктори“ вежбале врз неа.

Пејачката објасни дека во денешно време секој може да работи каква било работа, што во голема мера влијаело на фактот дека несоодветните луѓе се наоѓаат на разни позиции.

„Имав многу негативни искуства, но од друга страна, добро е што имам зачувано фотографии од сè и сешто, што се мој доказ. Сите тие се занимаваа со лицето и телото . Денес, секој може да направи сè. Тоа е 21 век, кога гледате дека секој може да биде насекаде, па зошто не можеме сите. Кога имате проблем или сакате да решите нешто, се фаќате за сламки и им верувате на разни луѓе. Не мора да ве убеди таа личност, тоа мислење го формирате сами кога ќе видите некого во бел мантил“, рече Јами и се присети на своето искуство со лоши интервенции:

„Феномен е кога ќе те коментираат, еднаш влегов да ги видам тие коментари и сите ме напаѓаат во лице. Не знам што сум му направила на кого и што ги мачи. Мојата работа е што не сакам природно да стареам. За мене велат: „О, што направи таа“, како да сум работела на себе сама со игла и хелурон. Ми се случило многу пати, да легнам на таа маса, а потоа да ѝ верувам на таа личност што носи бел мантил, дека ќе направи најдобро за мене. Во тоа што им кажуваш: „мојата физиономија е таква, само сакам мала корекција““, рече Јами и додаде дека често им носела фотографии од себе на лекарите од пред 40 години за да им покаже како сака да изгледа, но лекарите си правеле по свое:

„Корекцијата е само дотерување, дури и носев фотографии од тоа како сакав да изгледам. Почнав да користам хијалурон дури по 40-тата година, само со тоа. Некој ти брза со хијалурон, за да биде платен за тоа. Потоа започнуваш маѓепсан круг, јас сум жртвено јагне“, рече таа во емисијата „Stars Special“ на Курир.

