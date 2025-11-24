„Не можам да ја прегрнам“ – Анабела Атијас искрена за мајка си

Анабела Атијас и нејзината мајка Јадранка Полутак не живеат во близина, што е многу тешко за пејачката. Анабела, која беше многу повредена од коментарите дека е најголемиот непријател на Луна, зборуваше за својот однос со нејзината мајка и изјави дека таа е посебна личност во нејзиниот живот и дека сè ѝ е полесно кога нејзината мајка ќе ја прегрне.

– Оваа година, најтешко ми беше кога мајка ми не дојде на мојот роденден. Најголемата болка ми е што не можам да ја прегрнам барем еднаш неделно, да бидам искрена. Знам дека таа е таа што може да ме среди само со еден допир – рече Анабела во емисијата „Премиера-Викенд Спејал“.

Според неа, никогаш ништо не криела од нејзината мајка.

– Никогаш немав никакви тајни од неа. Искрено, ѝ кажав сè, таа секогаш беше тука за мене и никогаш не ми го сврте грбот – беше јасна Анабела, чија мајка живее во Шведска.

Анабела, патем, веќе некое време настапува со својот поранешен сопруг Гаги Џогани.

– Интересно е за луѓето, бидејќи е вистинска, оригинална постава. Многу созреавме, благодарение на нашите деца. Тоа го направи тој последен момент добар – нагласи Анабела, која се бореше со проблеми со менталното здравје поради учеството на Луна во реалното шоу.

фото: print screen/Instagram