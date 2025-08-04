„Не бевме подготвени да си одиш“ – Почина мајката на Бред Пит

Џејн Ета Пит, мајка на познатиот холивудски актер Бред Пит, почина на 85-годишна возраст. Веста за нејзината смрт ја сподели на социјалните мрежи нејзината внука Сидни, ќерка на братот на Бред, Даг, во емотивна објава што трогна многумина.
– Не бевме подготвени да си одиш, но помислата дека сега можеш повторно да пееш, танцуваш и сликаш барем малку ја ублажува болката – напиша Сидни покрај фотографиите со својата баба.
Таа нагласи колку Џејн била несебична, полна со љубов и посветена на своето семејство.
-Ме научи како да сликам, како да бидам силна, како да бидам љубезна, како да го сакам Исус низ сè и како да наоѓам радост во малите нешта, напиша Сидни.
Џејн Ета Пит беше поранешна семејна советничка и позната по своите силни семејни вредности, кои им ги пренесе на своите деца.
Семејството на познатиот актер сè уште не дало официјална изјава во врска со нејзината смрт.
Foto: print Screen/Instagram/bradpittoffical__