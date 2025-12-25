Радио Милева вистинска убавица

На неа годините ништо не и можат: Синди на 17 беше во спотот на Бајага, а еве како изгледаше тогаш (фото)

Ивана Стаменковиќ Синди од самиот почеток на кариерата важи за една од најубавите жени на  сценатa, а судејќи по објавите на мрежите, годините немаат никаква врска со неа. Познатата манекенка го одзема здивот со својот изглед, а на нејзината линија можат да и позавидат и помлади жени.

Но, иако сите ја паметат по групата „Моделс“ која ја лансираше нејзината популарност, многумина не знаат дека нејзиното прво појавување на јавната сцена е кога имала само 17 години.

Заносната бринета кариерата ја изгради во манекенските води, а иако практично беше тинејџерка, успеа да добие улога во спотот на Бајага за песната „Силикон“.

Таа доби една од главните улоги во спотот, а судејќи по кадрите, Ивана малку се променила, што изненади многумина.

Впрочем,  Синди   изгледа  и денес е вистинска  убавица: 

фото: printscreen/instgaram

