На неа годините ништо не и можат: Синди на 17 беше во спотот на Бајага, а еве како изгледаше тогаш (фото)

Ивана Стаменковиќ Синди од самиот почеток на кариерата важи за една од најубавите жени на сценатa, а судејќи по објавите на мрежите, годините немаат никаква врска со неа. Познатата манекенка го одзема здивот со својот изглед, а на нејзината линија можат да и позавидат и помлади жени.

Но, иако сите ја паметат по групата „Моделс“ која ја лансираше нејзината популарност, многумина не знаат дека нејзиното прво појавување на јавната сцена е кога имала само 17 години.

Заносната бринета кариерата ја изгради во манекенските води, а иако практично беше тинејџерка, успеа да добие улога во спотот на Бајага за песната „Силикон“.

Таа доби една од главните улоги во спотот, а судејќи по кадрите, Ивана малку се променила, што изненади многумина.

Впрочем, Синди изгледа и денес е вистинска убавица:

фото: printscreen/instgaram