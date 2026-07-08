Мултимедијален перформанс на Игор Јосифов во рамки на „Скопско лето“

На Факултетот за ликовни уметности – Сули ан вечер во рамки на годинашното „Скопско лето“ ќе се одржи мултимедијален перформанс под наслов „Тело од оган“ на Игор Јосифов.

„Тело од оган“ го испитува прагот меѓу материјалната трансмутација и естетската појава. Уметникот зафаќа запечатена структура, изведувајќи го чинот на согорување како намерна уметничка методологија. Преку ова внатрешно согорување, уметничкото дело се материјализира на надворешни архитектонски површини преку перформанс и мултимедијална инсталација кои го менуваат просторното искуство на дворот на Сули ан.

Перформансот ќе биде изведен со музичката придружба на ди-џеј Џејмс Худини од САД.

Јосифов е визуелен и перформанс уметник чија 25-годишна меѓународна пракса го позиционира огнот како инструмент на уметничко истражување.

Неговиот значен перформанс „2-Dimensional“ (2009–2014) бил претставен осум пати низ светот, вклучително и во Институтот за уметност во Чикаго, Cité de la Mode et du Design (Париз), Maraya Art Centre (Шарџа), Abrons Arts Center (Њујорк) и Onassis Cultural Center (Атина).

Неговите дела се стекнати од Музејот на модерна уметност во Њујорк (2010) и Националниот музеј на современа уметност во Скопјe (2012). Јосифов ја претставуваше Македонија на Diplomatic Art во Темишвар (2015) и учествуваше на VIII меѓународно биенале на современа уметност во Ташкент (2018), претставувајќи го „Becoming Clear | Crushing Glass“ и изведувајќи го „Fire Within“. Изложуваше и на Венециското биенале 2019 (Палацо Мора) со „Че биде“.

Фото: Скопско лето