„Мислев дека ќе умрам“ – Александра Младеновиќ отворено проговори за тешкиот период

Пејачката Александра Младеновиќ отворено проговори за тешкиот период низ кој поминува, откривајќи дека со години се бори со анксиозност.

Додека гостуваше во една емисија, Александра за прв пат јавно проговори за своето ментално здравје и призна дека не ѝ било лесно да се справи со таа состојба. Пејачката откри дека понекогаш чувствувала дека ќе умре.

– Кога првпат откривте дека имате анксиозност? – ја праша водителката Александра.

– Одамна, едноставно не знаев што е тоа – откри Младеновиќ.

– Какви симптоми имавте? – ја праша водителката.

– Мислев дека умирам, видот ми беше бел. Не гледав излез, мислев дека ќе се онесвестам. Беше нешто слично – искрено откри таа.

На крајот, призна дека успеала да ја надмине својата ментална болест и дека сега се чувствува одлично.

– Да. Земав лекови некое време, но веќе не ги земам. Го земав хормонот на среќата, никогаш не сум земала антидепресиви. Сепак, тоа не ми помогна толку колку што ми помогна разговорот.

Таа истакнува дека редовната психотерапија и фактот дека еднаш си дозволила да „умре“ ја спасиле.

– Она што ми помогна е тоа што еднаш си дозволив да „умрам“. Седев дома, во мојот стан, сама кога дојдов да живеам. Кога бев помлада, се сеќавам дека седев така на креветот и почна вознемиреноста, срцето ми почна брзо да чука, ја зедов чантата и почнав да трчам. Излегов во ходникот. Се враќам и си велам: „Па каде отиде, чекај, седни и умри“. Не можеш правилно да голташ во тој момент, не можеш правилно да дишеш, се задушуваш. Јас, која правам било што, го држам срцето, ох, боже – рече пејачката.

