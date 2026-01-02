Марина Висковиќ повеќе не го крие своето момче: Ја прославија Новата година заедно

Пејачката Марина Висковиќ веќе некое време ужива во љубовта со милионер со кого ја прослави Новата година во Дубаи.

До неодамна, таа не покажуваше како изгледа нејзиниот партнер, но сега ја сподели првата заедничка фотографија на која го открива неговиот идентитет.

Пејачката покажа како се подготвувале за најлудата ноќ. Судејќи според фотографијата, двојката ги усогласила своите комбинации во црна елегантна комбинација.

Пејачката носела долг црн фустан со длабоко деколте и ја собрала косата во опавче, додека нејзиното момче било во црни панталони и кошула.

Таа накратко остави само емотикон во форма на срце во описот.

Патем, Марина одлучи дека за прв пат по многу години нема да настапи во најлудата ноќ.

– Морам да признаам дека решив да се одморам овој декември, што не значи дека не подготвував материјал и бев вредна во однос на новите песни. Мојот менаџер ме повика денес и ми рече: „Но, зошто? Имаме Нова Година, само еден ден, па можеш да се вратиш каде што сакаш“. Му реков: „Не сакам, сакам да ја организирам оваа Нова Година за себе, по толку години, како што си замислував“ – неодамна изјави таа за „Гранд“.

Foto: printscreen/instagram/marina_viskovic_official