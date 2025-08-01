Марија Шерифовиќ ја стави мајка си на тежок тест: „Таков не се раѓа повторно“

Пејачката Марија Шерифовиќ има многу блиска врска со нејзината мајка Верица Шерифовиќ, а често ги споделува нивните заеднички моменти на социјалните мрежи.

Сега Марија направи квиз со Верица и ја замоли да ги избере најдобрите пејачи од Србија.

– Шабан Шаулиќ. Учев од Сафет и Цуне, но и од Шабан подоцна. Најубавиот период од мојот живот беше кога настапував со Шабан, тој е неоспорен. Луѓето ги менуваа деновите и датумите во споредба со кога сме слободни само за да можеме двајцата да пееме – рече пејачката, а Марија се согласи со нејзиниот избор.

Потоа следеше вториот дел од квизот, каде што беа избрани најдобрите пејачи од помладата генерација.

Финалната „борба“ се одвиваше помеѓу Никола Роквиќ и Дарко Лазиќ.

– Дарко Лазиќ е мојот конечен избор – рече Верица, а кога мораше да избере помеѓу Шабан и Дарко рече:

– Бегај, што ме прашуваш? Шабан оди, па никој, па повторно никој и потоа повторно никој. За два милиони години, ниту Шабан, ниту Цуне, ниту Синан, ниту Џеј нема да се родат.

