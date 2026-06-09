Македонската актерка ја критикуваа дека излезе со голо трудничко стомаче на сцена, а сега таа во 9-от месец позираше по гаќички (фото)

Во месец март се случи 34-то издание на „Глумците пеат“ каде меѓу многуте актери кои се претставија и како пејачи на сцена, меѓу нив беше и бремената атерка Емилија Мицевска.

Тогаш таа беше во шестиот месец во бременоста, а конкретниот стајлинг со голо стомаче предизвика доста негодувања од оние кои не се согласија или не гледаа позитивно што беше на сцена во такво издание.

View this post on Instagram A post shared by Backstage Macedonia (@backstage_macedonia)

Потребата да се комементира негативно, па дури и бремена жена која носи живот во себе, а се изразува во уметничка форма, во случајов беше занемарливо, а русокосата Емилија тогаш им возврати со коментарот:

„Не знаев дека толку луѓе ќе ги вознемири бремена жена што пее. Јас сум тука за да создавам не да се вклопувам. Повеќе љубов за вас луѓенца“ – им порача таа.

Сега на моменти пред големиот чин и тоа кога најсполе ќе го земе бебенцето во своите раце, Емилија направи фотосесија каде позира по гаќички и краток топ, а во друштво на сопругот додека разменуваат бакнеж и тој го држи стомачето на идната мама.

Ослободена од сите и се’ Емилија симболично позираше и во бел фустан со круна на главата пред остварувањето на онаа добропознатата „жена, мајка, кралица“.

Инаку, актерката не криеше и дека претходно водеше бррба за потомство и тоа дека сподели патот до мајчинството не бил едноставен и откри дека има доживеано неколку спонтани абортуси.

Сега среќната мама и свршеникот Деан очекуваат синче кое ќе се вика Давид.

Со лесно!

фото:b @poison_grl/emilly_franceska and dean_stojkovski_films