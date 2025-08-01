Љупка Стевиќ „гори“ во мини бикини: Пејачката предизвикаа вистински „хаос“ на Инстаграм (видео)

Пејачката Љупка Стевиќ објави видео на кое се гледа како ги „тресе“ градите во мини бикини.

Љупка Стевиќ моментално е на одмор во Словенија, каде објави провокативно видео од базенот.

Имено, додека пливала, Стевиќ ја искористила можноста да се сними во водата, а сите „зјапаа“ во нејзините гради.

Љупка носеше црно-бел костим за капење, кој едвај ги покриваше нејзините големи гради.

Додека во позадина свиреше песна, таа пееше со насмевка на лицето, а во еден момент го затресе и бујното деколте, поради што на мажите не им го разубави денот.

Foto: print Screen/Instagram/ljupkastevic