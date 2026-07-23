Лидија Вукиќевиќ во фустан што и помладите ретко имаат храброст да го облечат, но не и таа на свои 64 години

Лидија Вукиќевиќ со децении важи за една од најатрактивните и најнегуваните актерки на домашната јавна сцена, а со своите најнови фотографии уште еднаш покажа зошто често се коментира дека годините за неа како да не постојат.

Актерката со своите следбеници сподели кадри настанати за време на престој на брод, каде што позираше облеана во сонце, видно расположена и со насмевка која не ја симнуваше од лицето.За оваа прилика таа одбра впечатлив бел фустан кој дополнително го нагласи нејзиниот преплавен тен.

Станува збор за модел со тенки прерамки и целосно гол грб, додека длабоките прорези од двете страни, кои се протегаа речиси до колковите, во прв план ги ставија нејзините витки, извајани нозе и беспрекорна линија. Белата боја совршено му прилегаше на нејзиниот бронзен тен, а едноставниот, но многу смел крој дополнително ја истакна нејзината фигура.

Лидија го надополни изгледот со едноставни детали, ја пушти косата да и паѓа преку рамениците, а природното издание и насмевката беа сосема доволни да го привлечат вниманието.Фотографиите за кратко време предизвикаа лавина од реакции на социјалните мрежи.

Бројни следбеници не го криеја своето воодушевување од нејзиниот изглед, па коментираа дека е тешко да се поверува дека актерката веќе има закочено во седмата деценија од животот. Под самата објава се нижеа коментари од шокирани обожаватели кои не веруваа како изгледа таа.

фото:Instagram printscreen/vukiceviclidija