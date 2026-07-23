Мина Амиџиќ покажа брутално тело неколку месеци по породувањето

Мина Наумовиќ, сопругата на водителот Огњен Амиџиќ, уште еднаш покажа дека изгледа беспрекорно само неколку месеци по породувањето.

Додека со семејството ужива на летување, таа сподели фотографија која привлече големо внимание кај нејзините следбеници. Мина и Огњен важат за еден од поскладните парови на спрската јавна сцена, уживаат во семејниот живот и родителството, а деновиве одмараат на море од каде повремено споделуваат моменти.

Овој пат Мина објави фотографија на која позира во елегантен едноделен капен костим веднаш по излегувањето од море. Мократа коса, преплавениот тен и широката насмевка дополнително ја нагласија нејзината природна убавина, додека во прв план дојде нејзината витка и затегната фигура.

Многумина забележаа дека изгледа речиси неверојатно со оглед на тоа што се породи пред само неколку месеци, па нејзината линија предизвика бројни комплименти во кои истакнуваа дека е „како модел“ и дека „блеска“.

Да потсетиме, Мина Наумовиќ и Огњен Амиџиќ кон крајот на минатата година го добија синот Перун, на чие доаѓање неизмерно се израдуваа. Од тогаш водителот и неговата сопруга често истакнуваат колку уживаат во родителството и колку приновата им го промени животот на најубав можен начин. Судејќи по фотографиите, Мина успеа да ги спои одморот, семејното време и грижата за себе.

фото:Instagram printscreen/callmenaumi