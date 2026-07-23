Десингерица бил приведен и задржан во станица: Eве што вели и за бричењето на главите на фановите…

Драгомир Деспиќ Деспиќ Десингерица летово има голем број настапи во Црна Гора, поради што времето го минува на приморјето каде што настапува дење и навечер.

Околу него летово се крена најголема прашина, почнувајќи од барањата да му се забранат настапите поради перформансите кои ги изведува, па сè до тоа што беше приведен поради непоседување документи, а рација на еден од неговите настапи утврди дека малолетни лица пијат алкохол. Иако многу пејачи се жалат дека немаат број на настапи како порано, тој вели дека кај него тоа не е случај и дека сè е полн погодок, но се осврна и на полициската рација.

Тој истакна дека луѓето си ја работат својата работа, дека влегле нормално, ги легитимирале и си заминале, но додаде дека од него прават како да е сериски убиец, а тој не направил ништо освен добра забава. Кога беше потсетен дека сепак не е фризер, тој остана на ставот дека никој никого не тера со сила и дека луѓето се тепаат за да бидат во прв ред и молат да ги шиша. Деспиќ пред неколку дена беше приведен бидејќи немал лични документи.

Тој призна дека згрешил што немал документи и дека ја платил казната, потенцирајќи дека го почитува законот бидејќи е во туѓа држава. Додаде дека поминал неколку часа во станицата и дека нема потреба од тоа да се прави филм. На прашањето дали и понатаму ќе ги шиша луѓето на настапите, тој одговори дека ништо не планира однапред, туку едноставно ги испочитува желбите на публиката.

Кога новинарите го предупредија дека тој сепак не е фризер, тој остана на својот став:

„Јас не можам да верувам, тогаш седам и гледам дали јас сум луд или некој друг е луд. Дали гледате каква фризура јас правам? Никој таму никого не тераше со сила. Доаѓа, се тепа за да биде во прв ред и моли: ‘направи го ова, направи го она’. Можеш што сакаш, разбираш… И сега некој друг таму што не е на забавата, можеби е љубоморен што не е таму или има премногу години за таква забава, па оттука тргнуваат катастрофални работи. Што и да направам е проблем. Следниот пат ќе земам вака тави и ќе испечат јајца. Ќе биде: ‘еве, испече јајца, дајте му веднаш 30 години затвор, протерување’. Сè е тоа живот, јас на тоа сум навикнат од почетокот на кариерата. Ако сум виновен, ќе одговарам“- вели тој.

За тоа што бил приведен бидејќи немал лични документи кај себе, раперот раскажа:„Значи, јас немав документи. Виновен сум. Ако е тоа прекршок, јас од тој прекршок не се срамам. Сега ги носам. Поздрав за полицијата, нема што, си ја работеа работата. Немав документи, ми рекоа: ‘ајде појдете со нас, трте-мрте’. Си плаќаш казна за тоа, таков е законот. Го почитуваш законот, во туѓа држава си. И кога ме приведоа, луѓето пак ме сакаат, не можеш да му забраниш на некој да ме сака. Можеш ти да го сквернавиш мојот труд и дело, кога луѓето те сакаат. Јас ја почитувам работата на полицијата, тие ја почитуваат мојата работа и ме поддржуваат. Неколку часа бев во станица, не е тоа ништо специјално. Нема да правиме филм и да пишуваме книга затоа што сме биле малку во станица“- завршува Десингерица.

фото:Instagram printscreen/dragomirdespic_design