Лепа Брена падна на концерт во Будва: Веднаш истрчаа да ѝ помогнат (видео)

Лепа Брена настапуваше напорно ова лето, а нејзиниот последен настап беше обележан со малку лоша среќа.

Лепа Брена синоќа настапи во Будва во преполн клуб, а пред публиката се појави во луксузен син фустан. Сепак, во еден момент, кога се обиде да ја крене ногата, се случи несреќа кога се сопна од дел од фустанот и падна.

Видеото веднаш стана вирално, а друга пејачка веднаш дотрча до Брена и ѝ помогна да стане.

Патем, Брена слатко се насмевна кога падна, а потоа, како вистински професионалец, продолжи со својот настап.

Пејачката подоцна се пресоблече во уште една провокативна комбинација, а вториот блок го отпеа во бело трико со бисери, циркони и реси.

Патем, Александра Пријовиќ и новата девојка на Виктор Живојиновиќ исто така беа на настапот, танцувајќи во сепареата цело време.