Отворена и спонтана: Наташа Беквалац секогаш ги става ќерките на прво место 

Поп-пејачката Наташа Беквалац со децении е една од најпопуларните музички ѕвезди во регионот, но нејзиниот приватен живот и улогата на мајка отсекогаш биле на прво место. Пејачката, која од претходните бракови ги има ќерките Хана Икодиновиќ и Катја Катаниќ, редовно споделува моменти од своето секојдневие на социјалните мрежи, покажувајќи колку ѝ е важна блискоста со нејзините наследнички.

Неодамна објавената преписка со нејзината ќерка привлече големо внимание од публиката и ги насмеа илјадниците следбеници. Духовитите одговори и опуштената комуникација уште еднаш потврдија дека Наташа Беквалац негува модерен, отворен и спонтан однос со децата, во кој доминираат довербата и хуморот.

Во своите јавни настапи, Наташа Беквалац постојано нагласува дека родителството е нејзиниот најголем предизвик, но и нејзин најголем извор на сила. И покрај зафатениот распоред, настапите и долгогодишната успешна кариера, пејачката се обидува секој слободен момент да го посвети на личен развој, внатрешен мир и воспитување на своите ќерки.

Реакциите на следбениците на објавените пораки беа исклучително позитивни, а многу родители во коментарите истакнаа дека и самите се соочуваат со слични, пријатни ситуации кога работат со тинејџери и помлади деца. Со овој потег, регионалната ѕвезда ја потсети јавноста дека зад рефлекторите и снимањето, стои мајка која секојдневно ги балансира работните обврски и семејните радости.

foto: printscreen/instagram/natasabecvalac/hanaicodinoviicc