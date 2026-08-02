Жешко време и бременост: Зошто високите температури се ризик за мајката и бебето

Летната топлина и екстремните топлотни бранови претставуваат значаен здравствен ризик за целата популација, но бремените жени спаѓаат во особено чувствителна категорија.

За време на бременоста, телото поминува низ физиолошки промени што ја отежнуваат природната терморегулација, правејќи ги високите температури не само непријатни, туку и потенцијално опасни за мајката и бебето.

Зголемената телесна маса, забрзаниот метаболизам и зголемениот волумен на крв претставуваат дополнителен товар врз телото на бремената жена. Поради ова, на телото му е потешко да се олади со потење, па затоа прегревањето (хипертермија) се случува многу побрзо од вообичаеното.

Најголемите здравствени ризици за време на летната топлина

Дехидратација и пад на притисокот: Топлината го поттикнува зголеменото потење, што доведува до губење на течности и електролити. Кај бремените жени, ова предизвикува вртоглавица, гадење и пад на крвниот притисок, што го намалува оптималниот проток на крв во плацентата.

Ризик од предвремено породување: Истражувањата покажуваат дека продолженото изложување на високи температури може да го стимулира лачењето на хормонот окситоцин и стрес, што го зголемува ризикот од рани контракции и предвремено породување.

Топлотен удар и прегревање на фетусот: Зголемената телесна температура на мајката (над 38,5 °C) во раните фази од бременоста може да влијае на развојот на фетусот, додека во подоцнежните фази доведува до топлотна исцрпеност на мајката.

Отоци и васкуларни нарушувања: Високите температури ги шират крвните садови, што предизвикува дополнително задржување на вода, најчесто во стапалата, зглобовите и рацете.

Лекарите ги поттикнуваат бремените жени да применуваат превентивни мерки со цел да го намалат влијанието на топлината врз телото:

– Избегнување на сонце: Не излегувајте на отворено помеѓу 10:00 и 17:00 часот.

– Внес на течности: Пијте најмалку 2 до 2,5 литри вода дневно, избегнувајќи шеќерни и кофеински пијалоци.

– Соодветна исхрана и облека: Јадете лесни оброци богати со овошје и зеленчук и носете природни, лесни материјали и капа.

– Ладење на просторот: Престојувајте во климатизирани простории, осигурувајќи се дека разликата помеѓу надворешната и внатрешната температура не надминува 7 до 8 степени.

При појава на симптоми како што се силна вртоглавица, екстремна слабост, главоболка или рани контракции, потребно е веднаш да се побара медицинска помош.

Фото: Magnific

Извор: Курир