Дали би ја препознале? Вака изгледала Ана Бекута како тинејџерка

Пејачката Ана Бекута често ги изненадува своите следбеници на социјалните мрежи со фотографии од помладите денови. Во последните години, Ана Бекута делумно се повлече од јавниот живот. Таа се појавува на градските настани само ако има причина за тоа, како и на концерти на нејзините колеги, додека сè уште е редовен член на жирито во музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“.

Сепак, таа е активна на социјалните мрежи, каде што често споделува фотографии од младоста.

Пејачката еднаш се потсети на тинејџерските денови и објави фотографија на својот Инстаграм профил од 1974 година на која позира со пријателка.

А потоа уште една на која е со двајца школски другарки.

„Младост и убавина“, „Секогаш беше убава!“, „Дамата не се создава, таа се раѓа“, се само дел од коментарите упатени кон пејачката.

Зборувајќи за своето воспитување, Бекута откри дека е родена во уметничко семејство, но дека како дете не сонувала да стане пејачка.

Foto: Printscreen/Instagram/anabekuta1