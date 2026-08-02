Без срам, ама сепак со перде преку глава: Жена орално задоволувала маж среде бел ден во центарот на Охрид? (ВИДЕО 18+)

Шокантна снимка која наводно е направена во центарот на Охрид ( на тревнатата површина покрај градското шеталиште) бргу се шири на социјалните мрежи и предизвикува бројни реакции во јавноста. На видеото се гледаат две лица кои изведуваат интимен чин на јавно место, во непосредна близина на минувачи и туристи. Поточно, додека мажот седи жена легната крај него орално го задоволува, при тоа покриена со некакво перде или крпа преку главата?!

Дали е навистина тоа или е во прашање нешто сосема друго, а дејствието на видеото само наликува и асоцира на „орално задоволство“ и дали локацијата е кејот покрај Охридското езеро, допрва треба да се докаже. Сепак, случајот предизвика лавина коментари на интернет, при што дел од граѓаните бараат надлежните институции да го испитаат настанот и да преземат соодветни мерки доколку се утврди прекршување на јавниот ред и мир.

Засега нема официјални информации од надлежните органи за идентитетот на лицата или за евентуално постапување по случајот.

Видеото кое на Инстаграм го објави veruvaj.mk брзо се прошири на социјалните мрежи и повторно ја отвори дебатата за однесувањето на јавни места и почитувањето на јавниот ред и мир.

Видео извор: Инстаграм/veruvaj.mk