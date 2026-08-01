Мафини со вишни

Вишни, овошје за најразлични десерти. Овој пат, во мафини, десерт за секој ден со кафе, чај, јогурт..

Состојки:

2 јајца

150 грама шеќер

1 кесичка ванилин шеќер

80 мл масло

180 мл јогурт

150 грама брашно

1 кесичка прашок за печиво

80 грама мелени бадеми

200 грама вишни

10 грама ливчиња бадеми

20 грама кафеав шеќер

Подготовка:

Изматете ги јајцата со шеќерот и ванилин шеќерот со помош на миксер. Додадете го маслото и јогуртот, па кратко измешајте. На крајот, додадете ги брашното, мелените бадеми и прашокот за печиво. Наполнете го калапот за мафини (обложен со хартиени корпички) со смесата до околу три четвртини од висината, бидејќи мафините ќе нараснат. Во секој мафин втиснете по 3 вишни без семки (или 4, доколку се помали).Посипете со ливчиња од бадем и шеќер, по желба наросете и малку цимет. Печете на 175°C околу 25 минути. Рерната треба претходно да биде загреана.Оставете малку да се изладат, извадете ги од калапот и уживајте.

Фото: Magnific

Извор: Курир