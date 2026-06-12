Ќе речете дека нема шанса да има 61 година: Актерката направи општа возбуда во секси бикини

Британската актерка Елизабет Харли (61) повторно успеа да ги „загрее“ социјалните мрежи и да го остави целиот свет без зборови.

Иако е во седмата деценија и официјално има 61 година, изгледот на Елизабет Харли би можел да биде предмет на завист на девојки двојно помлади од неа.

Таа објави нова фотографија во костим за капење на својот Инстаграм профил и создаде општа возбуда.

Елизабет позираше покрај базенот, со своите брутално затегнати стомачни мускули, затегнати нозе и бујно деколте во преден план. Многумина со право се прашуваат дали оваа жена е воопшто човек или дали го пронашла еликсирот на младоста, бидејќи нема ниту еден грам вишок на нејзиното тело, а камоли целулит или брчки.

„Ве молам, некој да ми каже дека ова е фотографија од пред дваесет години, бидејќи ова е невозможно!“, „Жено, не старееш, стануваш поубава“, „Гледам и не можам да верувам, честитки за таквата линија“, се само некои од илјадниците коментари од шокираните обожаватели.

Актерката никогаш не криеше дека зад овој изглед се крие сериозна дисциплина. Како што кажа претходно, не може да толерира брза храна, газирани сокови и слатки, а основата на нејзината исхрана се состои од домашен зеленчук, посно месо и многу вода.

Исто така, Елизабет постојано истакнува дека не ги сака класичните теретани и здодевното кревање тегови, но дека е постојано во движење, ги шета своите кучиња, работи во градината и трча, што очигледно ѝ помага да остане во совршена форма.

фото:Printscreen/Instagram/elizabethhurley1