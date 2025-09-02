Караванот „Македонијо, во срце те носиме“ патува за Штип

По незаборавните вечери во Охрид и Делчево, музичкиот караван Македонијо, во срце те носиме сега патува кон градот под Исарот, кон Штип.

Штипјани утревечер, 3 септември, со почеток од 20 часот време е да ја отвориме душата и да го исполниме градот со звуците на најубавите македонски песни. Затоа што ова не е само концерт, ова е емоционално обединување и прослава на сѐ што сме – народ со горда историја, богата култура и неизмерна љубов кон татковината.

Во Охрид и Делчево пеевме како едно, а сега е време и Штип да одекне со истиот жар, сега е време да запееме сите затоа што македонската песна не познава граници, не познава поделби – таа живее во нас.

Мисијата наречена Македонијо во срце те носиме, а зад која стои Скендеровски продукција, продолжува – да ја обоиме Македонија со најубавите звуци, да го славиме нашето, македонското, да пееме за Македонија, да бидеме едно!

Ве очекуваме во Штип!

