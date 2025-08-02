Јелена Роза поради овие зборови наиде на осуда од народот: „Пука од ботокс“

Јелена Розга неодамна отворено проговори за естетските процедури и операции кои се сè почести кај помладата популација.
Како што изјави тогаш, девојките се прават да изгледаат чудно.
– Не ги разбирам оние девојки кои се навистина убави и се уништуваат себеси со тие големи усни, тоа не е убаво. Дури би можела да кажам чудно. Вие сте навистина убави, секоја на свој начин. Не треба сите да бидеме исти – изјави Розга неодамна за Блиц.рс.
Сепак, нејзината изјава беше дочекана со осуда, па еден корисник на социјалната мрежа X објави клип од ова интервју со опис:
– И таа е преполна со ботокс – истакна корисникот.
A ona puca od botoksa 🤡 #caosvima pic.twitter.com/AJ5W1YqVAw
— Nina Krunić (@nina_krunic) August 25, 2025
Сепак, мислењата беа различни во коментарите.
– „Толку ли ти е тешко да се сетиш дека ботоксот парализира мускул, може да го намали и неговиот волумен (на пр. во вилицата). Не се полни, филерот се полни. „Пука“ и изгледа отечено. Јелена нема преполни усни што ги критикува, нема замрзнат израз на лицето. Таа е вистинска дама на одмерени естетски процедури“, „Ниниче, ботоксот не е видлив. Она за што зборува е видливо и го менува нејзиниот личен опис“ – беа некои од коментарите.
фото:Instagram printscreen/rozgajelenaofficial