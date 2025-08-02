„Изгубив 35 килограми и поминав низ пекол“ – Инди „спечали“ здравствен проблем обидувајќи се да ослаби

Фолк пејачката Индира Арадиновиќ Инди пред три години имаше операција на желудникот и долго време имаше компликации. Сепак, после тоа, со напорен тренинг и правилна исхрана, таа успеа да ја доведе линијата до посакуваниот изглед.

Инди сега проговори од својот одмор во Улцињ и покажа како изгледа во костим за капење. Таа позираше на плажа во бикини со змиски дезен, а во таа пригода ги покажа и своите тетоважи.

Инаку, фолк пејачката неодамна наполни 39 години и добива бројни комплименти за својот изглед.

– Поминав низ тежок период, две операции во рок од две недели, ја изгубив слезината, ми беше закачен панкреасот. Живеам малку подолго со некои последици, но му сум благодарна на Бога што сум меѓу вас, живите – рече Инди во едно време за последиците по операцијата.

Да потсетиме, Инди претходно изјави дека понекогаш повраќа по јадење.

– Сепак, не жалам што се оперирав, бидејќи ослабев 35 килограми. Ако поминав низ пекол, поминав. Лекарите се бореа за мојот живот еден месец по операцијата. Ќе морам да примам инјекции до крајот на животот. Поради компликации, ја изгубив слезината, панкреасот не ми работи добро… Никогаш повеќе нема да бидам здрава, како што бев пред операцијата – рече таа.

Фото: print Screen/Instagram