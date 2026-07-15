Игор Џамбазов со моќна порака за роденденот го најави големиот „Проект 99“

Македонската жива легенда, синонимот за шарм, хумор и уметност – Игор Џамбазов, денеска го прославува својот 63-ти роденден.

Како човек кој со децении го обликува естрадниот и културниот простор кај нас, Игор уште еднаш покажа дека годините се само обична бројка, а вистинската младост доаѓа од душата. Тој во свој препознатлив, искрен и длабоко емотивен стил се огласи на својот официјален профил на Инстаграм со порака која за неколку минути стана вирален хит и ги допре срцата на илјадници фанови:

„Кога наполнив 36 не бев баш сигурен дали воопшто ќе доживеам 63. Ама еве ме. Жив, и по малку здрав. Но во форма. И полн со енергија. Огромно благодарам до сите вас што ме подржувавте сиве овие години…И да знаете: 63 се новите 36. Следна цел: Проект 99.63+36=99“- стои од објавата.

Џамбазов е живиот доказ дека со силен дух, љубов кон животот и поддршка од публиката, секој пад може да се претвори во уште поголем лет нагоре. Денес, на 63 години, Игор е во како што вели форма, со истата онаа енергија со која ги освојуваше театарските сцени, телевизиските екрани и концертните подиуми низ Македонија.

Математиката на Игор е едноставна, но визионерска. Прогласувајќи ги 63-те за „новите 36“, тој јасно става до знаење дека неговото креативно патување е далеку од готово. „Проект 99“ е ветување до неговата публика дека допрва следуваат нови песни, нови книги, нови улоги и уште многу насмевки кои ни се толку потребни.

Под неговата објава веднаш започна лавина од честитки од колеги, пријатели и верни обожаватели кои му посакуваат здравје и уште долги години да биде нашиот најведар зрак на естрадата.

Редакцијата на нашиот портал му посакува среќен роденден на неповторливиот Игор Џамбазов! Одиме сигурно кон реализација на „Проект 99“ со пензионерски поздрав од преубавиот Дојран удобно сметен во новиот дом!

фото:Instagram printscreen/igordzambazov