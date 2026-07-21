Игор Џамбазов објави видео од синоќешното апокалиптично невреме во Дојран, според него како од научно- фантастичен филм (видео)

Поројни дождови, грмежи, град и урагански ветрови, откорнати дрвја… беа синоќешната слика од невремето во Дојран!
За тоа колку страшна беше реалната непосредна слика и само од видео, видовме и од објавата на нашиот шоумен Игор Џамбазов кој години наназад својата скопска адреса ја смени со дојранска.
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Според последните информации на општинската власт, за среќа невремето помина без повредени, само со причинета материјална штета.
Ова страшно апокалиптично невреме е доказ дека силата на природата е пред се’!
фото:Instagram printscreen/igordzambazov/ФБ профил на градоначалник на Дојран, Илија Тентов