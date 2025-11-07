Хрватската мисица го насмеа целиот свет, а снимката стана вирална: „Ве молам, помогнете“ (видео)

На социјалните мрежи се појави видео од хрватската Мис Универзум, Лаура Гњатовиќ, кое насмеа многу луѓе низ целиот свет.
Имено, Лаура, висока 191 см, мораше да се наведне додека земаше храна од шведската маса бидејќи таванот беше пренизок за неа.
– Дали ви треба помош? – ѝ рече лицето кое снимаше низ смеа, а Лаура насмеано одговори дека ќе се справи.
– Ве молам, помогнете – се пошегува таа потоа.
Патем, Лаура е највисоката кандидатка за Мис Универзум оваа година. Таа призна за „ index.hr“ дека не секогаш ја сметала висината за предност.
– Долго време мислев дека сум во погрешна рамка. Не се вклопував во фотографиите од класот, не можев да позајмам туѓи панталони, а момчињата ме гледаа како стап. Сега ми е смешно кога се сеќавам дека како дете пребарував на интернет: „Како да се запре растот“. Сега ја гледам висината како огромна предност и не би ја променила. Висината е одлична, освен сега кога ќе се заглавам некаде со круната на главата – се пошегува таа.
фото:Instagram printscreen/lauragnjatovic