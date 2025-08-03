Го одврза кесето: Прија потроши 32.400 евра за подарокот за роденденот на Филип

Пејачката Александра Пријовиќ му подарила на својот сопруг Филип Живојиновиќ часовник вреден 32.400 евра за неговиот 40-ти роденден. Брачните партнери наскоро ќе добијат ќерка, но и пред тоа имаа доволно причини за славење, а Александра Пријовиќ се потрудила максимално да му приреди на својот сопруг незаборавно изненадување.

Освен што организираше забава на која ги собра нивните блиски пријатели, Прија ја отвори и својата чанта и го почасти својот сопруг со скап подарок.

– Прија не се одмара иако наскоро ќе се породи. Беше брза и со мала помош од семејството, организираше забава која го остави Филип без зборови. Ги собра сите луѓе што ги сакаше во својата вила, нарача торта за роденден, а прославата траеше до раните утрински часови. Сите беа среќни, расположени и со многу добра храна и пијалоци, го прославија 40-тиот роденден на Филип – извор близок до семејството Живојиновиќ ја започнува приказната за Информер и додава:

– Филип беше запрепастен кога ги виде сите луѓе што ги сака. Беше воодушевен од тортата, декорацијата, но и од фактот дека Александра, иако требаше да се породи, сè организираше. Прославата што му ја приреди е само уште еден доказ дека се оженил со идеалната жена. Јагодата врз шлагот дојде подоцна, кога беа сами. Потоа му подаде Ролекс, што го собори од нозе.

Иако може да си обезбеди сè што сака, Филип бил воодушевен од гестот на неговата сопруга и подарокот за кој, како што дознаваме, таа искрено се отворила.

– Александра сакаше само најдобро за својот сакан и неговиот јубилеј. Затоа го отвори чантата и му подари „Ролекс“, кој чини 32.400 евра. Бидејќи многу добро го познава вкусот на Филип, не ѝ беше тешко да избере модел, а парите што ги даде за него се вистинска ситница. Сакаше да го израдува со подарок за роденден, но и да му се заблагодари на некаков начин за сè што прави за неа. Филип беше запрепастен, навистина не очекуваше такво изненадување. Рече дека часовникот е целосно по негов вкус. Веднаш го стави на рака и верувам дека нема да го извади! – заклучил изворот за Информер.

фото: print Screen/Instagram