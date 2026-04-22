Емина Јаховиќ искрено за проблемите во семејството: „Бев беспомошна“

Пејачката Емина Јаховиќ се разведе од турскиот музичар Мустафа Сандал во 2018 година по десет години брак, но, како што истакнува, сè уште верува во љубовта и новата шанса за среќа.

Поради своите емоции, таа еднаш го напушти животот во Србија и се пресели во Турција, каде што создаде семејство и има два сина. Сепак, таа признава дека нејзиниот поглед кон животот и родителството значително се променил со текот на времето.

Иако нејзините синови се делумно поврзани со Турција, Емина отворено зборува за тоа каде всушност се чувствува најприродно.

-Се чувствувам подобро во Србија. Таму се чувствувам како странец, иако моите деца се Турци. Јаман зборува српски, а Јавуз одбива од некоја причина, тој е малку љубоморен, па не сака да зборува, рече пејачката.

По завршувањето на бракот, пејачката мораше сама да ја преземе целосната одговорност за одгледување на децата, што не беше лесно.

-Мустафа беше лош полицаец, а јас бев добар полицаец. Кога бев сама со нив, бев беспомошна. Немав некој да биде авторитет. Почнав да се однесувам построго, тие не разбираа што се случи со мајка им, искрено изјави Емина за локалните медиуми во тоа време.

Како што признава и самата, таа промена била неопходна за да се воспостави рамнотежа и авторитет во семејството.

