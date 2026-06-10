Дуото „Алембик“ се враќа дома со промоција на албумот „Без никого да удриш“ (видео)

Македонското алтернативно и експериментално музичко дуо „Алембик“ го издава својот втор студиски албум насловен „Без никого да удриш“, чија голема промоција е закажана за 11 јуни во Денсинг салата на Младинскиот културен центар (МКЦ) во Скопје.

Настанот има мултимедијален карактер и вклучува концертна премиера, прикажување на документарен филм во режија на Теона Христовска и промоција на нивното прво винилно издание.

Членовите на дуото, Ива Дамјановски (вокал, клавијатури и теремин) и Виктор Танасковски (вокал, гитара) на претстојниот концерт ќе настапат во проширен состав со Филип Ефински, Андреа Мирческа, Драган Теодосиев, Лила Мирчевска и Александра Арсовска.

Новиот материјал „Без никого да удриш“ носи силна општествена порака и е посветен на борбата против насилството.

Песната „Милосрдие“ е еден од носечките и највпечатливи синглови од новиот албум на „Алембик“. Како дел од нивниот препознатлив концепт, визуелизацијата на оваа нумера совршено ја комплетира нивната уметничка порака.

Зад визуелното решение и режијата на видеоспотот за „Милосрдие“ стои уметницата Ања Димитрова.

Пред оваа домашна промоција, дуото имаше успешна турнеја низ европските сцени и забележителен настап во Даблин. Ова е нивно второ големо издание по успешното деби со истоимениот албум „Алембик“ во 2022 година.

Влезниците се достапни преку платформата MKTickets. Физичкото винилно издание е реализирано во соработка со независната етикета „Мртов Коњ“.

фото:Facebook/Alembic / Алембик