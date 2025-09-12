Долги нозе и тесен струк: Јами е вистинска „бомба“ на 59 години

Пејачката Јасна Миленковиќ Јами објави фотографија од базенот, а нејзиниот изглед предизвика лавина од коментари. Јасна Миленковиќ Јами наполни 59 години на почетокот на јули, а многу помлади девојки би ѝ завидувале на нејзината извајана фигура.

Имено, Јами сега уживаше на базенот, каде што ја искористи можноста да се фотографира и да сподели момент од одморот со своите следбеници.

Таа стоеше покрај базенот во едноделен костим за капење, а нејзиниот обликуван струк дојде до израз, како и нејзините долги, исончани нозе без ни трага од целулит.

Покрај тоа, Јасна се пофали и дека ужива во животот до максимум.

„Го создавам мојот живот од соништата“, кратко напиша Јами.

Foto: Instagram printscreen/jamiofficial