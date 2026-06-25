Дали е прерано да се откажете од заштита во интимниот живот?

Многу парови ја донесуваат оваа одлука од љубов и доверба, но има важни работи што прво треба да се дискутираат.

Во секоја сериозна врска, порано или подоцна се поставува прашањето кога партнерите повеќе нема да користат заштита за време на интимните односи. За многумина, ова е симбол на поголема доверба и подлабока врска, но експертите предупредуваат дека таквата одлука не треба да се води само од емоции. Покрај блискоста, важно е да се земат предвид здравствените и животните околности на двајцата партнери.

Не постои универзално правило што одредува колку време треба да помине пред партнерите да одлучат да го направат овој чекор. Многу поважно е колку добро се познаваат, колку отворено разговараат и дали имаат исти ставови за иднината на врската. Довербата не се мери според бројот на месеци или години поминати заедно, туку според квалитетот на врската што ја изградиле.

Експертите советуваат партнерите отворено да разговараат за сексуалното здравје и сите претходни ризици пред да донесат таква одлука. Искреноста на оваа тема може да биде непријатна, но е важна за донесување одговорна одлука. Разговорот за здравјето не треба да се гледа како израз на недоверба, туку како знак на меѓусебно почитување и грижа.

Исто така е важно двајцата партнери да имаат усогласени ставови кога станува збор за можна бременост и планирање на семејството. Често се случува едниот да ја гледа оваа одлука како чекор кон заедничка иднина, додека другиот сè уште не размислува за тоа на ист начин. Токму затоа отворената комуникација може да спречи недоразбирања и очекувања кои не се јасно наведени.

Психолозите нагласуваат дека вистинското време да се откажете од заштитата е кога двајцата партнери се чувствуваат безбедно, информирано и подготвено да ја преземат одговорноста за последиците од таквата одлука. Љубовта и довербата се важни, но најстабилните врски се градат кога емоциите ја придружуваат зрелоста, искреноста и меѓусебното разбирање.

извор:попара.мк

фото:Freepik