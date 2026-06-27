Чукна свадбениот тапан за македонскиот репрезентативец Столе Димитриевски и неговата Ирина (видео)

Македонската фудбалска „единица“ Столе Димитриевски ја круниса својата долгогодишна љубов со сопругата Ирина Јанкуловска со голема свадбена веселба во Скопје .

По еден од најважните периоди во професионалната кариера, голманот на македонската репрезентација го искористи заслужениот одмор по завршувањето на успешната сезона за да го прослави најубавиот ден во приватниот живот.

Mеѓу најблиските пријатели кои беа дел од веселбата беше и голманот Дамјан Шишковски.

Свадбениот ден започна во домот на семејството Димитриевски, каде во славеничка и весела атмосфера беа испочитувани традиционалните македонски обичаи.

Главната свеченост и забавата се преселија во Скопје, каде покрај семејството присуствуваа голем број звучни имиња од македонскиот фудбал, репрезентативни колеги, спортски работници и пријатели на парот од јавниот живот.

Крунисување на романсата од Шпанија Столе и Ирина веќе подолго време заедно ја градат својата животна приказна на Пиринејскиот Полуостров.

Голманот ја запроси својата сакана во текот на изминатата година, а по склучувањето на граѓанскиот брак во тесен круг во Шпанија, парот реши да направи голема прослава за сите пријатели во родната Македонија.

Свадбената прослава доаѓа во исклучително позитивен момент за Димитриевски на професионален план.

Тој неодамна ја зацврсти својата позиција во шпанскиот прволигаш Валенсија, каде што и официјално го продолжи својот договор до 2028 година.

фото:Instagram printscreen/stole_gk/chat Gpt/Facebook/ Goce Nanov