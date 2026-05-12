Болната вистина за состојбата на Маја Оџаклиевска: „Целосно ми падна косата, мислев дека имам рак“

Маја Оџаклијевска, пејачката со магичен глас, родената скопјанка со српска адреса, неодамна повторно застана пред публиката по долго време.

Кариерата на Маја, исполнета со музика, настапи и вистинска страст за уметност, обликуваше генерации, но исто така покажа колку сила, храброст и искреност може да носи една жена.

Маја неодамна на 21 април го прослави својот 72-ри роденден, а се почесто можеме да ја видиме гостинка на телевизиски емисии и поткасти каде без резерва ќе ја сподели својата животна приказна.

Па така, Маја Оџаклијевска неодамна беше гостинка во поткастот „Чекор напред со Сандра“ каде што зборуваше за разни теми, вклучувајќи го и нејзиното здравје.

– Пред четири години, косата ми падна целосно, мислев дека имам некаков скриен рак. Отидов на лекар и ги направив сите тестови. Рекоа дека сите параметри се точни и сè е во ред.

– Сепак, прамени ми паѓаа од главата. Замислете, од долгата коса останаа само прамени. Бев сигурна дека имам рак, но ми објаснија дека најверојатно е резултат на стрес. Кога луѓето велат дека сè оди од главата, навистина е така. Се зависи од тоа како гледате на одредени работи – рече Маја Оџаклиевска.

Пред неколку години, Маја Оџаклијева ја замени вревата на Врачар со идилична куќа во Велика Плана. Иако, како што раскажа во емисијата „ТВ лица како и секој нормален свет“, отсекогаш сонувала за таков начин на живот, причината за преселбата бил нејзиниот внук Лука.

Аутистичното момче, кое сега има 16 години, живеело со својата баба до 2022 година. Првото нешто што го направила кога се вселила било да му направи лулашка на Лука.

-Го препознала неговиот аутизам кога имал две години. На почетокот се криел таму каде што било темно, обично под масата или под јорганот, и врескал ако го допрат. Често имал хистерични напади- кажала Маја која се грижела за својот внук пет години.

– Бидејќи ќерката повеќе не можеше да го издржи тоа, решив да ја преземам грижата за Лука. Ми се чинеше дека сè уште имам огромна количина љубов да дадам, и еве ќе му ја дадам, бидејќи многу му е потребна. По некое време, тој почна да се смирува – Маја, меѓу другото, рече дека открила дека нејзиниот внук е невербален, но дека се разбираат многу добро.

– Тој кажува толку многу со две насмевки и три погледи, за да можеме слатко да се збогуваме. Кога му кажувам преку вибер „каде е мојот принц“, тој се насмевнува и се радува.

Денес внукот на Маја е сместен во дом за лица со развојни попречености во Стамница, каде што го чува мал, но стручен тим.

