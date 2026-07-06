Ана Николиќ отворено зборуваше за семејните проблеми: „Брат ми ме направи билка, а мајка ми глуми жртва“

Ана Николиќ одлучи да проговори за семејните односи за кои не сакаше јавно да зборува со години.

Пејачката прво се осврна на својот брат Марко, со кого беше блиска долго време и соработуваше во бизнисот, но призна дека нивните односи во моментов се сериозно нарушени.

– Во моментов сме во лоша врска и не разговараме затоа што сме како две мазги. Во еден момент ме претвори во растение, и затоа se разделивмр, затоа што не можам да бидам растение. Помеѓу работата, парите и братот, го избрав мојот брат. И го сакам само него како што ја сакам Тара. Ја поправаме таа врска и ќе биде во ред, но кој ќе го врати тоа време? Времето кога ослабев 50 килограми, кога моите ќерки се грижеа за моите дадилки. Не можев да ја носам со мене насекаде затоа што детето има свој ритам, така е денес – рече Ана.

Пејачката потоа објасни колку била приврзана кон својот татко, истакнувајќи дека неговото заминување оставило голема празнина во нејзиниот живот.

– Бев многу приврзана кон татко ми, како што Марко е со мајка му. Кога почина татко ми, го изгубив тој тандем, но тие останаа силни.

Потоа Ана се осврна на нејзиниот однос со мајка си Милјана, кој го опиша како многу сложен. Како што призна, верува дека нивниот однос бил погрешен од самиот почеток.

– Тоа е најкомплицираната врска. Погрешно го поставивме, таа сакаше да ми биде пријателка, ме роди рано, а кога бев дете, и таа беше таква. Сега не работам така со Тара – рече Ана.

Пејачката нагласи дека е свесна за жртвата што нејзината мајка ја направи за неа и нејзиниот брат, но и ѝ испрати јасна порака.

– Мајка ми го жртвуваше својот живот за мене и Марко, но ако го направи тоа, тогаш не играј улога на жртва, туку биди херој, бидејќи тоа си ти.

Ана Николиќ зборуваше и за нејзиниот однос со композиторот Горан Ратковиќ Рале. Двајцата претходно ги негираа тврдењата дека се верени и дека закажале свадба, а пејачката сега признава дека нивната врска е исклучително турбулентна.

– Се познаваме цел живот. Откако се вратив од Атина. Цел живот го гледав како пријател, спиевме во студиото шест месеци како брат и сестра, нема да кажам пијани, но бевме пијани.

Како што изјави, не доживеала таков вид емоционална турбуленција дури ни во помладите денови.

– Немав толку турбулентна врска како дете. Тој молчи, што е класична пасивна агресија. Молчи кога е виновен, а кога има расправии, не молчи. Јас сум повеќе љубоморна. И би сакала да има боца со кислород за да ми го ограничи тоа. Тој има 60 години, јас сум скоро 50, се’ на се 300, а и мене ме блокира – рече Ана.

Ана не криеше дека особено ја вознемирувало повлекувањето и блокирањето на Рале за време на расправиите, па затоа сè опиша на свој препознатлив начин.

– Тој е таков со своите пријатели, одлучи колку ќе „казнува“. Ќе ме блокираш ли 10 дена? Па, ќе те внесам низ оџакот! Тој нема став, јас имам таа карактерна црта, но тој нема. Според други луѓе, тој ми го игра Ал Капоне. Научив да кажувам „не“, па дури и на моето семејство на кое не му се допаѓаше, но го поминавме тој турбулентен период.

Рале накратко коментираше за нивната врска, а потоа откри што би променил кај пејачката.

– Никогаш немам точен одговор за неа, односно што сака да чуе – додаде Рале и рече дека тој би го променил нејзиното чувство за време.

фото: Instagram printscreen/ananikolicofficial