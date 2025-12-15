Александра Пријовиќ сè уште го чува парфемот од Шабан Шаулиќ: „ Дозволи ми да ти купам нешто“

Пејачката Александра Пријовиќ присуствуваше на прес-конференција по повод основањето на Фондацијата „Шабан Шаулиќ“.

Таа рече дека има многу спомени за починатиот пејач, а еден од нив го сподели со насобраните медиуми.

– Има многу анегдоти и приказни, затоа реков дека е важно да се истакне каква личност бил Шабан. Освен тој настап на 14-годишна возраст, имав уште многу анегдоти со Шабан – рече таа.

– Сега ќе се сетам на еден момент. Бев сама на аеродромот и седев таму и некој ми пријде одзади и ми рече: „Еј, мала, каде си?“, погледнав – го видов Шабан. Разговаравме некое време и тој ми рече: „Дозволи ми да ти купам нешто како сувенир!“. Потоа ми купи парфем што го чувам и до ден-денес – рече пејачката.

Фондацијата „Шабан Шаулиќ“, која ќе им помага на младите таленти од светот на музиката, и на конференцијата се дискутираше и за големиот хуманитарен концерт „Верувам во љубовта“ што ќе се одржи на 17 февруари во Сината сала на Сава Центарот.

Сопругата на легендарниот пејач, Гордана Шаулиќ, прва им се обрати на медиумите со емотивни зборови, откривајќи детали за идните активности на фондацијата.

