Александра Младеновиќ го „запали“ Инстаграм со провокативен изглед од луксузниот одмор во Дубаи

1 мин. читање
Пејачката Александра Младеновиќ повторно ги запали социјалните мрежи со провокативни фотографии што ги објави од одморот во Дубаи.
Александра, која неодамна имаше јавна расправија со поп-дивата Јелена Карлеуша, ужива на луксузна локација, а за оваа пригода донесе атрактивно бикини од два дела во кафеава боја.

Нејзините бујни силиконски гради беа во преден план, но и нејзиниот затегнат, извајан стомак, со кој пејачката гордо се пофали.

Детаљот на нејзината глава, исто така, привлече посебно внимание – шал во истата нијанса на кафеава боја и направен од истиот материјал како и нејзиниот костим за капење, што го надополни нејзиниот егзотичен, летен изглед.

Објавата брзо собра голем број лајкови и коментари, а фановите се согласија дека Александра никогаш не изгледала подобро.

Foto: printscreen instagram/aleksandra_mladenovic_

