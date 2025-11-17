Александра Младеновиќ го „запали“ Инстаграм со провокативен изглед од луксузниот одмор во Дубаи

Пејачката Александра Младеновиќ повторно ги запали социјалните мрежи со провокативни фотографии што ги објави од одморот во Дубаи.

Александра, која неодамна имаше јавна расправија со поп-дивата Јелена Карлеуша, ужива на луксузна локација, а за оваа пригода донесе атрактивно бикини од два дела во кафеава боја.

Нејзините бујни силиконски гради беа во преден план, но и нејзиниот затегнат, извајан стомак, со кој пејачката гордо се пофали.

Детаљот на нејзината глава, исто така, привлече посебно внимание – шал во истата нијанса на кафеава боја и направен од истиот материјал како и нејзиниот костим за капење, што го надополни нејзиниот егзотичен, летен изглед.

Објавата брзо собра голем број лајкови и коментари, а фановите се согласија дека Александра никогаш не изгледала подобро.

Foto: printscreen instagram/aleksandra_mladenovic_