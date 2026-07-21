Жежок кадар од спалната соба: Ќерката на пејачот го заборави градникот, само се наѕираат розе гаќичките

Пејачката Елена Китиќ повторно привлече големо внимание во јавноста и предизвика лавина од коментари на социјалните мрежи кога позираше во гаќички и без градник.

Ќерката на познатиот пејач Миле Китиќ објави провокативно селфи од спалната соба на својот Инстаграм профил. На фотографијата Елена позира во атрактивно свилено кимоно во тиркизна боја со цветни мотиви, кое го остави отворено, истакнувајќи ги розе гаќичките.

Нејзиниот смел изглед и линијата која ја нагласи со широк црн појас во струкот покренаа бројни реакции кај нејзините следбеници.

Сепак, покрај провокативниот стил кој е нејзин заштитен знак, другата страна на младата пејачка неодамна ја изненади јавноста.

Иако е многу успешна во својата работа и може да си дозволи луксузни работи, Елена се издвојува со неочекувана скромност кога станува збор за статусните симболи.

Имено, таа за себе го избра автомобилот „mercedes CLK 200“ ка布риолет, чија вредност на пазарот се проценува на износ меѓу 3.500 и 6.000 евра, со што испраќа порака дека скапоцените автомобили не ѝ се приоритет за лично задоволство.

фото:Instagram printscreen/elenakitic