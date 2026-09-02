Жените со овие шест особини го привлекуваат вниманието на секој маж

Иако вкусовите се индивидуални и не постои универзална формула за привлечност, анализата на податоците од Badoo покажа одредени шеми кај корисниците кога станува збор за избор на жени.

Во светот на модерното запознавање, каде што првите впечатоци често се создаваат за само неколку секунди врз основа на фотографија и краток опис на профилот, одредени детали можат да играат поголема улога отколку што изгледаат на прв поглед.

Насмевката е еден од најважните детали

Добрата фотографија на профилот е често клучот за успех на апликациите за запознавање, а насмевката се покажа како еден од деталите што привлекува најголемо внимание.

Според анкетата на „Меч груп“, изгледот на насмевката, вклучувајќи го здравјето и изгледот на забите, е важен за голем број корисници. Околу 60 проценти од мажите и 71 процент од жените изјавиле дека убавата насмевка им е важна при изборот на потенцијален партнер.

Уредните нокти оставаат подобар впечаток

Иако ноктите можеби не изгледаат како клучен фактор за привлечност, податоците сугерираат дека луѓето обрнуваат внимание на таквите ситници. Уредните нокти често се поврзуваат со лична хигиена и грижа за себе, додека неуредниот изглед може да остави негативен прв впечаток.

Жените со кафеава коса

Според анализата на Badoo, жените со кафеава коса добиле повеќе пораки од русокосите. Бринетите сочинувале околу 40 проценти од сите пораки, додека русокосите сочинувале околу 15 проценти.

Сепак, авторите на студијата забележуваат дека резултатот може да зависи и од тоа колку корисници со одредена боја на коса биле активни на апликацијата.

Мажите најчесто избираат просечна висина

Кога станува збор за висината, податоците покажуваат дека многу мажи не бараат екстремни вредности. Повеќето од нив, околу 46 проценти, претпочитале жени високи помеѓу 160 и 168 сантиметри.

Кафеави очи

Иако често се смета дека светлите очи се особено привлечни, анализата на Badoo покажа поинаков резултат. Жените со кафеави очи добија најмногу пораки меѓу корисниците на апликацијата.

„Просечна“ градба

Податоците исто така покажаа дека жените со „просечен“ тип на тело добија најголемо внимание. Овој термин е широк и може да опфати различни типови на тело, но во анализата на апликацијата, оваа група беше најзастапена меѓу корисниците.