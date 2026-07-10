Водителката на „Никогаш не е доцна“ го започнува денот со оброк кој топи килограми, а е готов за пет минути

Иако за нецел месец ќе го прослави својот 61. роденден, водителката Драгана Катиќ изгледа речиси исто како пред неколку години.

Тајната, како што често истакнува таа, не е во строгите диети, туку во здравите навики кои доследно ги негува од ден на ден. Водителката не крие дека внимава на исхраната и дека верува дека убавината доаѓа одвнатре.

Покрај редовната нега и естетските третмани, најголемо значење му придава на она што секојдневно го внесува во организмот. Токму утринскиот оброк е дел од рутината од која никако не отстапува.

Веќе со години таа речиси секое утро го започнува со истиот, едноставен, но многу хранлив оброк.

Појадокот на Драгана Катиќ се состои од внимателно избрани намирници богати со растителни влакна – чиа семе, ленено семе, овесни снегулки и корнфлекс. Во оваа комбинација најчесто додава грчки јогурт, а по желба и суво грозје или сезонско овошје кое на оброкот му дава дополнителна свежина и природна слаткост.

Појадокот на Драгана Катиќ е подготвен за само неколку минути. Овој појадок се подготвува многу брзо. Доволно е во сад да ставите две лажици чиа семе, една лажица ленено семе, две лажици овесни снегулки и една лажица корнфлекс, па сето тоа да го прелиете со грчки јогурт. Откако убаво ќе се соедини, додадете суво грозје или овошје по избор и оставете ги семките и снегулките да омекнат.

Токму благодарение на големата количина на влакна, појадокот на Драгана Катиќ долго време дава чувство на ситост, го поттикнува правилното работење на дигестивниот систем и придонесува за побрз метаболизам, поради што е одличен избор за сите кои сакаат да ослабат.

Покрај здравиот оброк, водителката не ја прескокнува ниту својата вообичаена утринска рутина. Денот го започнува со чаша вода за да го хидрира организмот по ноќта, потоа пие шолја чај, а дури потоа и омиленото кафе без кое, како што повеќепати истакнала, тешко може да си го замисли почетокот на денот.

Дека добрите навики се исплатат, Драгана потврдува со својот изглед и енергија. Нејзината витка фигура и свеж изглед се најдобар доказ дека урамнотежената исхрана, доследноста и грижата за себе можат да дадат одлични резултати без строги диети и одрекувања.

фото:Instagram printscreen/dragana_katic